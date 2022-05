MotoGP Γαλλίας: Πρόγραμμα και προβλέψεις για το GP του Le Mans

Γράφει ο Γιάννης Πετρόχειλος

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP επιστρέφει το προσεχές τριήμερο 13-15 Μαΐου αυτήν τη φορά στη Η Aprilia πλέον είναι σοβαρός διεκδικητής του τίτλου.Γαλλία και στην θρυλική πίστα του Le Mans. Το Grand Prix θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στην πρώτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ένας Γάλλος αναβάτης, ο Fabio Quartararo, κάτι που σημαίνει ότι ο κόσμος αναμένεται να κατακλύσει τις κερκίδες της πίστας.

Την προηγούμενη εβδομάδα στον αγώνα της Jerez είχαμε τον πέμπτο νικητή στους έξι πρώτους αγώνες με τον Pecco Bagnaia να προσθέτει το όνομά του στη λίστα των νικητών. Ο Fabio Quartararo κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, ενώ ο Aleix Espargaro με την Aprilia εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση θέτοντας τον εαυτό του πλέον ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου.

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τον κόσμο του MotoGP τις τελευταίες ημέρες είχε να κάνει με τον κανονισμό στις πιέσεις των ελαστικών. Η Michelin έχει δώσει οδηγίες στους κατασκευαστές ότι τα ελαστικά τους θα πρέπει να λειτουργούν πάνω από κάποιες συγκεκριμένες πιέσεις για να αποφευχθεί τυχόν αστοχία στα ελαστικά. Σε έγγραφο το οποίο διέρρευσε μετά τον αγώνα της Jerez εμφανίζονται δύο αναβάτες να έχουν ολοκληρώσει όλο τον αγώνα με παράνομες πιέσεις ελαστικών. Ο ένας ήταν ο νικητής Pecco Bagnaia με την Ducati και ο δεύτερος ο Jorge Martin επίσης με Ducati.

