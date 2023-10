του Δημήτρη Διατσίδη

Ο δρόμος για να αποκτήσουμε Έλληνα οδηγό στο MotoGP περνάει και ξεκινάει από το Red Bull MotoGP Rookies Cup. Είναι ένας θεσμός που έβγαλε οδηγούς όπως ο Brad Binder, ο Jorge Martín, ο Pedro Acosta και πάνω από 200 άλλοι οδηγοί, που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό, είχαν την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους και να μπουν κάποιοι από αυτούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας.

Από αυτούς 112 “Rookies” κατάφεραν να πάρουν εκκίνηση σε GP, 30 από τους οποίους έχουν κερδίσει συνολικά 179 GP και 10 Παγκόσμια Πρωταθλήματα! Αυτή τη στιγμή “απόφοιτοι” του θεσμού προηγούνται στη βαθμολογία των Moto3 και Moto2 και ο Martín, που κέρδισε χθες το Ιαπωνικό GP είναι μόλις 3 βαθμούς πίσω από την κορυφή των βαθμών στο MotoGP.

Έτσι τώρα 111 νεαροί οδηγοί από 30 διαφορετικές χώρες όλου του κόσμου, θα πάνε σε λίγες ημέρες στην πίστα Guadix, κοντά στην Γρανάδα της νότιας Ισπανίας, ώστε να διαγωνιστούν σε διάστημα τριών ημερών, για να μπουν στη λίστα των μόλις 10 οδηγών που θα πλαισιώσουν το Red Bull MotoGP Rookies Cup του 2024, που γίνεται μαζί με το MotoGP σε επιλεγμένες πίστες.

Ανάμεσά τους και δύο ελληνόπουλα, ο Βασίλης Παντελεάκης που αγωνίζεται φέτος στο ETC (European Talent Cup) και ο Ελληνο-Αυστραλός Μαριάνος Νικολής που αγωνίζεται με Αυστραλιανή αγωνιστική άδεια και στο ETC και στο ATC (Asian Τalent Cup).

Στα πλαίσια της παγκόσμιας Επιλογής υπάρχει και ο διαδικτυακός διαγωνισμός ανάμεσα στους οπαδούς των οδηγών που συμμετέχουν, οι οποίοι ψηφίζουν σε ένα λινκ στο Facebook για να αναδειχτεί ο οδηγός που θα φοράει τη φανέλα “Golden Bib” στη διάρκεια του τριημέρου και θα τυγχάνει ακόμη περισσότερης προσοχής για τις επιδόσεις του από τους αυστηρούς κριτές της Επιλογής. Η φανέλα αυτή δεν δίνει κάποιους πόντους ή κάποιο πλεονέκτημα στην τελική επιλογή της δεκάδας, αλλά δείχνει στους κριτές ότι οι οπαδοί του οδηγού θα ήθελαν πολύ να τον δουν να πέρνει μια από τις 10 θέσεις.

Έτσι μπορούμε να μπούμε στον παρακάτω σύνδεσμο και να ψηφίσουμε τα δύο ελληνόπουλα.

https://www.facebook.com/groups/redbullrookiescup/permalink/24211665175113822/

Οι οδηγοί που θα συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Επιλογή είναι οι:

Leonardo Abruzzo (Italy)

Luca Agostinelli (Vietnam)

Julius Ahrenkiel-Frellsen (Denmark)

Pedro Alomar Bover (Spain)

Hamad Khamis Alsahouti (Qatar)

Pau Alsina Sanchez (Spain)

Emanuele Andrenacci (Italy)

Evan Belford (Great Britain)

Enzo Bellon-Hoarau (France)

Edoardo Bertola (Italy)

Mohammed Abdalaziz Binladin (Saudi Arabia)

Lucie Boudesseul (France)

Amanuel Brinton (Great Britain)

Lucas Brown (Great Britain)

Josephine Bruno (Italy)

Benjamin Caillet (France)

Lorenzo Cavalletto (Italy)

Yvonne Cerpa (Spain)

Julian Correa (United States)

Adrian Covarrubias (Spain)

Adrian Cruces Serrano (Spain)

David Da costa (Portugal)

Enzo Dahmani (France)

Kristian Daniel Jr (United States)

Diego-Troy de Ponte (Portugal)

Kadir Erbay (Turkey)

Or Farhi (Israel)

Beñat Fernandez (Spain)

Alejandra Fernandez Garcia (Spain)

Ryan Frost (Great Britain)

Juan Pablo Galvis Quintero (Colombia)

Luana Giuliani (Italy)

Quentin Godefroy (France)

Nazareno Leonel Gomez Arrieta (Argentina)

David Gonzalez Perez (Spain)

Angus Grenfell (Australia)

Tony Guerrero (France)

Eduardo Gutierrez Cobo (Spain)

Valentino Herrlich (Germany)

Uriel Hidalgo Mimbrero (Spain)

Elliot Kassigian (France)

Denis Kiesewetter (Austria)

Tyler King (New Zealand)

Daniel Krabacher (Austria)

Ryan Larkin (New Zealand)

Edoardo Liguori (Italy)

Marco Ludeña Navarro (Spain)

Keiran Mair (New Zealand)

Quentin Mandine (France)

Carolina Manzano Afonso (Spain)

Hodei Martinez (Spain)

Gabriele Masarati (Italy)

Harley McCabe (Great Britain)

Valdemar Mellgren (Sweden)

Erik Michielon (Italy)

Gun Mie (Japan)

Henri Mignot Kokora (France)

Kevin Milani (Italy)

Livio Mirabel (France)

Lucas Mohedano Hernandez (Spain)

Lorenzo Mohedano Hernandez (Spain)

Mateusz Molik (Poland)

Kgomotso Mononyane (South Africa)

Sullivan Mounsey (Great Britain)

Marianos Nikolis (Australia)

Filip Novotny (Czech Republic)

Pablo Olivares Rodriguez (Spain)

Francisco Javier Palomera Ibañez (Spain)

Vasilis Panteleakis (Greece)

Milan Pawelec (Poland)

Justine Pedemonte (France)

Tobias Pedersen (Denmark)

Gonzalo Perez Alvarez (Spain)

Valentin Perrone Canton (Argentina)

Levin Quentin Phommara (Switzerland)

Ilnoxx Phommara (Switzerland)

Joel Pons Llubes (Spain)

Guillem Planques (France)

Giulio Pugliese (Italy)

Leandro Quintans Sans (France)

Martim Marco Ramos Reis (Portugal)

Geoffrey Reviven (India)

Jesus Rios Maldonado (Spain)

Natalia Rivera Resel (Spain)

Cayden Robert (South Africa)

Matteo Roman (France)

Matthias Rostagni (France)

Mario Salles (Brazil)

Max Sanchez Quesada (Spain)

Rémy Sanjuan (France)

Dustin Schneider (Germany)

Jesse James Shedden (United States)

Valentino Sponga (Italy)

Filip Surowiak (Poland)

Gabriel Tesini (San Marino)

Jesús Torres (Spain)

Antonio Torres Dominguez (Spain)

Owen Trigt (Netherlands)

Jean Turner (Japan)

Kotaro Uchiumi (Japan)

Brian Uriarte (Spain)

Jurrien Van Crugten (Netherlands)

Tibor Varga (Hungary)

Kiyano Veijer (Netherlands)

Pierfrancesco Venturini (Italy)

Ollie Walker (Great Britain)

Niklas Wannenmacher (Austria)

Alexander Weizel (Germany)

Finnan Wherity (Ireland)

Jeremiasz Wojciechowski (Poland)

Leonardo Alessandro Zanni (Italy)