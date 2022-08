Ελαιώνας: Ένταση στον καταυλισμό φιλοξενίας μεταναστών - Έγιναν πέντε προσαγωγές

Νέα ένταση δημιουργήθηκε το πρωί στο camp του Ελαιώνα μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και αλληλέγγυων που αντιδρούν στην μετεγκατάσταση μεταναστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πνεύματα οξύνθηκαν γύρω στις 8 και μισή το πρωί καθώς δεν επιτράπηκε η είσοδος στην διευθύντρια του camp αλλά και σε εργαζόμενους ενώ κάποια στιγμή άρχισαν να εκτοξεύονται και πέτρες.

Διμοιρία των ΜΑΤ αλλά και ομάδες ΟΠΚΕ πήγαν στο σημείο και προσπάθησαν να επιβάλουν την τάξη. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά από ρίψη πέτρας, ενώ έγιναν και προσαγωγές πέντε ατόμων.

Ήταν η δεύτερη μέρα που προκλήθηκε ένταση στον Ελαιώνα με την αστυνομία να καλείται να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρόκειται για μια δομή μεταναστών όπου φιλοξενούνται ευάλωτες ομάδες, όπως θύματα σεξουαλικής βίας, εμπορίας ανθρώπων, άτομα με σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα, έγκυες γυναίκες ή κάποιες που είναι στη χώρα μας μόνο με τα παιδιά τους.

Riot police getting dressed before attacking the inhabitants of Eleonas camp.#Athens #Eleonas #evros #antireport #displacement #refugeGr #ξαφνικιτιδα #μάγκας pic.twitter.com/Ee7XtZin3t