Συγκέντρωση αλληλεγγύης ΠΑΜΕ, σωματείων και φορέων στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα

Συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, από το ΠΑΜΕ, σωματεία και φορείς, που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους Γάλλους εργαζόμενους, οι οποίοι διαδηλώνουν σήμερα στο πλαίσιο της νέας πανεθνικής απεργίας «ενάντια στην αντιασφαλιστική επίθεση που κλιμακώνει η κυβέρνηση Μακρόν».

