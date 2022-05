«Συγχαίρουμε θερμά και εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας στο λαό και την κυβέρνηση της φίλης και συμμάχου μας, Νορβηγίας, καθώς γιορτάζουν την Ημέρα του Συντάγματος!», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Δείτε την ανάρτηση:

🇬🇷🤝🇳🇴

We warmly congratulate and express our best wishes to the people & the Government of our friend and ally, #Norway, as they celebrate their #ConstitutionDay!@NorwayMFA pic.twitter.com/05aLO1WCOI