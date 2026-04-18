Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), σε δασική έκταση, στην περιοχή Άμπελος, στην Αχαΐα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, να έχουν σπεύσει στο σημείο.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Επιχειρεί και ένα αεροσκάφος
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Δυτικής Ελλάδος, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026
Μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς #Ακράτα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) April 18, 2026
