Αντιμέτωπος με αντιμοναρχικούς διαδηλωτές ο βασιλιάς Κάρολος

Αντιμέτωπος με αντιμοναρχικούς διαδηλωτές βρέθηκε την Πέμπτη (16/2) ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας κατά την επίσκεψή του στην πόλη Μίλτον Κέινς, 80 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Ανάμεσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθεί, ορισμένοι ακτιβιστές ύψωσαν κίτρινα πλακάτ που έγραφαν «Όχι ο δικός μου βασιλιάς» και κάποιοι τον αποδοκίμασαν κατά την άφιξή του.

Hah! graham & his lame antimonarchists were finally able to afford some low grade neon shirts & signs to come Protest. I love how King Charles went straight to them to shake hands & prove them this is his Kingdom and he is unbothered 🤣👏🏽#GodSaveTheKing 🇬🇧pic.twitter.com/VE0dr6Ke4z