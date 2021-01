Εκκενώθηκε τμήμα του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης - Αναφορές για παρουσία ενόπλου

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, καθώς για αρκετή ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης από την αστυνομία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν αναφορές για βόμβα, καθώς και για απειλή με όπλο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο επίσημα.

Όπως αναφέρουν ξένα ΜΜΕ, ο τερματικός σταθμός 1 του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, καθώς και ο περιφερειακός σιδηροδρομικός σταθμός του, έκλεισαν το Σάββατο το απόγευμα, καθώς η αστυνομική υπηρεσία του αεροδρομίου ξεκίνησε μια «επιχείρηση», χωρίς να προσδιοριστεί ακριβώς ο σκοπός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση εκκένωσης συμμετείχαν η κρατική και η ομοσπονδιακή αστυνομία, ωστόσο δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία στο Twitter, η επιχείρηση στο αεροδρόμιο έχει λήξει.

#BREAKING : Huge police operation going on in #FrankfurtAirport . A suspect is seen lying on the floor heavily armed. pic.twitter.com/qwodPuGqYL

@EmiratesSupport there is a mass evacuation at frankfurt Airport because of a gun threat. What does this mean for travelers? Will flights be delayed? Refunded? Will travelers get a hotel overnight? I was planning to fly to Dubai at 8:30 pic.twitter.com/ksp3QyWgox