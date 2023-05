Υπόθεση εξαφάνισης παιδιών στην Κολομβία: Ρίψεις κιτ επιβίωσης και φυλλαδίων στη ζούγκλα

Κιτ επιβίωσης και χιλιάδες φυλλάδια ρίχτηκαν το σαββατοκύριακο στη ζούγκλα της Κολομβίας στο πλαίσιο της επιχείρησης με σκοπό να βρεθούν τα τέσσερα παιδιά που αγνοούνται αφότου συνετρίβη την 1η Μαΐου το μικρό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευαν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η προεδρία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι έγιναν ρίψεις από ελικόπτερα του στρατού 10.000 φυλλαδίων, συνταγμένων στα ισπανικά και στη γλώσσα των αυτοχθόνων Ουιτότο, για τον τρόπο που τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης. Ο στρατός είχε ανακοινώσει το Σάββατο πως έκανε ρίψεις περίπου 100 κιτ επιβίωσης, δεμάτων με τρόφιμα και πόσιμο νερό.

Πάνω από 160 στρατιωτικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ελπίδα», για να βρεθούν τα τέσσερα παιδιά, ηλικίας δεκατριών, εννέα, τεσσάρων ετών και 11 μηνών αντίστοιχα, που αγνοούνται για 23 ημέρες στη ζούγκλα.

COLOMBIA: WHOA: Four children, ages 13, 9,4 and a baby, missing for two weeks after their plane crashed in the Amazon jungle, were found alive. Three adults were found dead. https://t.co/Dausi4Gnmy pic.twitter.com/1iQenrDpTf — Republic Paper ™ (@RepublicPaper) May 18, 2023

Το μικρό αεροσκάφος τύπου Τσέσνα 206 στο οποίο επέβαιναν χάθηκε από τα ραντάρ την Πρωτομαγιά στα περίχωρα της πόλης Σαν Χοσέ ντελ Γουαβιάρε, στον νομό Κακετά (νότια), του προορισμού του. Βρέθηκε την 15η Μαΐου, μετά τη συντριβή του μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης ανέσυραν τρία πτώματα, ανάμεσά τους αυτό της μητέρας των παιδιών, του πιλότου και ηγέτη κοινότητας αυτοχθόνων Ουιτότο, στην οποία ανήκαν όλοι οι επιβαίνοντες. Αυτοί οι τρεις ήταν οι μόνοι ενήλικοι στο μικρό αεροπλάνο.

Ομάδα αποτελούμενη από επτά αυτόχθονες φυλές από όλη τη χώρα, που είναι εξοικειωμένοι με τη ζούγκλα, παίρνει μέρος στις έρευνες από το σαββατοκύριακο, διευκρίνισε η προεδρία.

Αυτόχθονες κάνουν παράλληλα «πνευματικές τελετές», στο πλαίσιο των οποίων «μιλούν στη ζούγκλα και της ζητούν να τους μιλήσει» κι αυτή, να τους βοηθήσει να βρουν τα παιδιά, κατά την ίδια πηγή.

(Colombia) - Colombian President Retracts Claim That Four Children Were Found Alive Two Weeks After Their Plane Went Missing; Plane Crash Children Still Missing



“I am sorry for what happened. The military forces and indigenous communities will continue in their tireless... pic.twitter.com/S8VgQTFyff — ShuttleTV (@shuttletvnews) May 21, 2023

Παράλληλα, ο στρατός προσπαθεί να βρει πού μπορεί να βρίσκονται τα παιδιά ή ποια κατεύθυνση μπορεί να πήραν μέσα στη ζούγκλα με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων.

Οι ένοπλες δυνάμεις θεωρούν πως μπορεί να περιπλανιούνται σε τομέα της ζούγκλας με έκταση περίπου 323 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με άλλα λόγια το 80% της επιφάνειας της πρωτεύουσας της χώρας με οκτώ εκατομμύρια κατοίκων.

Στις χερσαίες έρευνες, βρήκαν ίχνη, διάφορα είδη, ιδίως μπιμπερό, μισοφαγωμένα φρούτα και ένα πρόχειρα φτιαγμένο κατάλυμα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη μέσω Twitter ότι τα τέσσερα παιδιά βρέθηκαν σώα, προτού ανασκευάσει μια ημέρα αργότερα, γνωστοποιώντας πως οι έρευνες συνεχίζονται.