Εκτός SWIFT ρωσικές τράπεζες

Εκτός συστήματος Swift βρίσκονται πλέον οι ρωσικές τράπεζες, έπειτα από ανακοινώσεις της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Δεσμεύουμε περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας. Αυτό ισοδυναμεί με πάγωμα συναλλαγών. Καθίσταται, την ίδια στιγμή, αδύνατη η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων από την Κεντρική Τράπεζα», τόνισε αρχικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.⁰

It will stop them from operating worldwide and effectively block Russian exports and imports.