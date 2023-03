Γερμανία: Αισθητά τα πρώτα προβλήματα στις συγκοινωνίες, ενόψει της αυριανής απεργίας

Τα προβλήματα στις συγκοινωνίες έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητά σε πολλές περιοχές της Γερμανίας, ενόψει της αυριανής απεργίας που έχουν εξαγγείλει η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di. και το συνδικάτο των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους EVG.

Στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όπου η Ver.di. έχει εξαγγείλει 48ωρη απεργία ήδη από σήμερα, ακυρώθηκαν όλες οι επιβατικές και μεταφορικές πτήσεις. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο και εκτιμάται ότι οι κινητοποιήσεις θα επηρεάσουν συνολικά 1500 πτήσεις. Για διαφορετικούς λόγους, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Lufthansa, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης σημειώθηκαν σήμερα ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε πολλά δρομολόγια. Η βλάβη αποκαταστάθηκε νωρίς το απόγευμα.

🇩🇪Travel disruption hits Germany on eve of transport strike. An increased number of travellers in Germany have boarded trains and planes to avoid a major one-day strike on Monday that aims to bring the country’s transportation system to a standstill. https://t.co/23T6gEFRht pic.twitter.com/b0cKZJ33Hp