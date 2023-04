Η αστυνομία του Ισραήλ ανακoίνωσε «πάνω από 350» συλλήψεις στα επεισόδια με παλαιστίνιους

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε πως προχώρησε στις «συλλήψεις 350 και πλέον» ανθρώπων μετά τα βίαια επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν δυνάμεις της με πιστούς, κατ’ αυτήν «ταραχοποιούς» μέσα στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά, στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε (...) πάνω από 350 άτομα», στα επεισόδια στο «Όρος του Ναού», αναφέρει δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, στο οποίο χρησιμοποιείται ο εβραϊκός όρος για την Πλατεία των Τεμενών, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ και τον ιερότερο τόπο του ιουδαϊσμού.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως επενέβη στο εσωτερικό του ισλαμικού τεμένους Αλ Αξά, στην παλιά πόλη της ανατολικής Ιερουσαλήμ, για να διώξει «ταραχοποιούς» οι οποίοι κατ’ αυτή είχαν μεταφέρει στο εσωτερικό του χώρου λατρείας «πυροτεχνήματα, ρόπαλα και πέτρες», εν μέσω Ραμαζανιού.

Καταγγέλλοντας «έγκλημα άνευ προηγουμένου», το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να «πάνε μαζικά στο ισλαμικό τέμενος Αλ Αξά για να το υπερασπιστούν».

