Η Bayer σταματά τις επενδύσεις σε Ρωσία και Λευκορωσία

Σε αναστολή κάθε είδους δαπάνης στη Ρωσία και τη Λευκορωσία προχωρά η πολυεθνική φαρμακευτική Bayer, διευκρινίζοντας ότι η κίνησή της δεν σχετίζεται με βασικά είδη στον τομέα της υγείας και της γεωργίας.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι:

Αναστέλλει κάθε διαφημιστική ή άλλη δαπάνη προώθησης προϊόντων της.

Σταματά επ' αόριστον σχέδια για επενδύσεις κεφαλαίου

Παύει να αναζητεί επιχειρηματικές ευκαιρίες στις δύο χώρες

