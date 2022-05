Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τις Ισραηλινές δυνάμεις

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν θανάσιμα τη δημοσιογράφο της Αλ Τζαζίρα, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και τους συναδέλφους και αυτόπτες μάρτυρες.

Η Σιρίν Αμπού Άκλεχ, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης της Αλ Τζαζίρα για πολλά χρόνια, σκοτώθηκε την Τετάρτη, ενώ κάλυπτε επιδρομές του ισραηλινού στρατού στην πόλη Τζενίν στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Τζενίν σε κρίσιμη κατάσταση, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγο αργότερα, στις 7:15 το πρωί (4:15 GMT), σύμφωνα με το υπουργείο και τους δημοσιογράφους της Αλ Τζαζίρα.

Η Σιρίν φορούσε ένα γιλέκο ρεπόρτερ και στεκόταν μαζί με άλλους δημοσιογράφους, όταν η άτυχη γυναίκα πυροβολήθηκε.

Ο επικεφαλής του τμήματος ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αν- Νατζάχ στη περιοχή Ναμπλούς, επιβεβαίωσε ότι η Αμπού Άκλεχ πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Είπε ακόμη, ότι η σορός της μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή με βάση εντολή της εισαγγελίας.

Ένας άλλος δημοσιογράφος της Άλ Τζαζίρα, ο Αλί Αλ-Σαμούντι, τραυματίστηκε επίσης από σφαίρα στην πλάτη το μέρος αυτό. Τώρα όμως, είναι σε καλύτερη κατάσταση.

«Καμία αντιπαράθεση»

Ο Αλ-Σαμούντι και άλλοι δημοσιογράφοι στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρχαν Παλαιστίνιοι μαχητές όταν πυροβολήθηκαν οι δημοσιογράφοι, αμφισβητώντας ευθέως την ισραηλινή δήλωση, που αναφέρεται στην πιθανότητα για παλαιστινιακά πυρά.

«Σκοπεύαμε να τραβούσαμε πλάνα από την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού και ξαφνικά μας πυροβόλησαν, χωρίς να μας ζητήσουν να φύγουμε ή να σταματήσουμε τα γυρίσματα», είπε ο αλ-Σαμούντι.

«Η πρώτη σφαίρα χτύπησε εμένα και η δεύτερη σφαίρα χτύπησε τη Σιρίν… δεν υπήρχε καθόλου παλαιστινιακή στρατιωτική αντίσταση στο σημείο».

Η Σάτα Χανέισα, μια τοπική δημοσιογράφος που στεκόταν δίπλα στην Αμπού Άκλεχ όταν πυροβολήθηκε, είπε στην Αλ Τζαζίρα, ότι δεν υπήρξαν αντιπαραθέσεις μεταξύ Παλαιστινίων μαχητών και του ισραηλινού στρατού. Είπε επιπλέον, ότι η ομάδα των δημοσιογράφων είχε στοχοποιηθεί άμεσα.

«Ήμασταν τέσσερις δημοσιογράφοι, όλοι φορούσαμε γιλέκα, όλοι φορούσαμε κράνη», είπε η Χανέισα. «Ο ισραηλινός στρατός δεν σταμάτησε να πυροβολεί, ακόμη και μετά την κατάρρευσή της. Δεν μπορούσα ούτε να απλώσω το χέρι μου για να την τραβήξω εξαιτίας των πυροβολισμών. Ο στρατός ήταν αποφασισμένος να πυροβολήσει για να σκοτώσει».

Οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Αμπού Άκλεχ εξακολουθούν να εμφανίζονται, αλλά τα βίντεο του περιστατικού δείχνουν, ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι, δήλωσε η Νίντα Ιμπραίμ στην Άλ Τζαζίρα.

«Αυτό που γνωρίζουμε προς το παρόν είναι ότι το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τον θάνατό της. Η Σιρίν Αμπού Άκλεχ κάλυπτε τα γεγονότα, που εκτυλίσσονταν στην Τζενίν, συγκεκριμένα μια ισραηλινή επιδρομή στην πόλη, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν χτυπήθηκε από μια σφαίρα στο κεφάλι», είπε η Ιμπραίμ.

Στο τελευταίο της email στο γραφείο της Αλ Τζαζίρα στις 6:13 π.μ., η Αμπού Άκλεχ έγραφε: «Οι δυνάμεις κατοχής εισβάλλουν στην Τζενίν και πολιορκούν ένα σπίτι στη γειτονιά Ζαμπριάτ. Στο δρόμο προς τα εκεί – θα σας φέρω νέα, μόλις ξεκαθαρίσουν τα πράγματα».

Warning: Graphic video Clearly depicts continued Israeli firing after Shireen Abu Akleh went down. Screams of “Ambulance”. One man tries to retrieve Shireen, others scream at him to move back from Israeli sniper range. pic.twitter.com/2xpK9kMG8L

Israeli occupation forces assassinated our beloved journalist Shireen Abu Akleh while covering their brutality in Jenin this morning. Shireen was most prominent Palestinian journalist and a close friend. Now we will hear the “concerns” of the UK govt & the international community pic.twitter.com/M6lKTbceHJ