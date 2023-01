ΗΠΑ: Διορίστηκε ο ειδικός εισαγγελέας για τα απόρρητα έγγραφα του Μπάιντεν

Τον Ρόμπερτ Χουρ, ο οποίος είχε προταθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και τελικά υπηρέτησε ως γενικός εισαγγελέας του Μέριλαντ από το 2018 ως το 2021, διόρισε ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ, για να ερευνήσει την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων που βρέθηκαν στην κατοχή του Τζο Μπάιντεν.

Ο Μέρικ Γκάρλαντ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα έγγραφα. Τον περασμένο Νοέμβριο, ζήτησε από τον Τζον Λάους, τον διορισμένο από τον Τραμπ εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη βόρεια περιφέρεια του Ιλινόις, να εξετάσει εάν τα έγγραφα που βρέθηκαν σε γραφείο που χρησιμοποιούσε παλαιότερα ο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον δικαιολογούσαν το διορισμό ειδικού εισαγγελέα.

Τον επόμενο μήνα, δικηγόρος του Μπάιντεν ενημέρωσε τον Λάους ότι περισσότερα διαβαθμισμένα έγγραφα βρέθηκαν στο γκαράζ του Μπάιντεν στο σπίτι του στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ και παραδόθηκαν στο FBI. Ο Γκάρλαντ σημείωσε επίσης ότι ο Λάους ενημερώθηκε σήμερα το πρωί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μπάιντεν ότι άλλο ένα διαβαθμισμένο έγγραφο βρέθηκε στο σπίτι του προέδρου στο Γουίλμινγκτον.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λάους ενημέρωσε τον Γκάρλαντ ότι κατά την άποψη του το θέμα δικαιολογούσε έναν τέτοιο διορισμό, αλλά δεν ήταν σε θέση να καλύψει ο ίδιος τον ρόλο. Ο Γκάρλαντ επέλεξε τον Ρόμπερτ Χουρ.

«Θα διεξαγάγω την έρευνα που μου έχει ανατεθεί με δίκαιη και κρίση. Σκοπεύω να ακολουθήσω τα γεγονότα γρήγορα και διεξοδικά, χωρίς φόβο ή εύνοια, και θα τιμήσω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου», είπε ο Χουρ.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα συνεργαστεί με τον ειδικό εισαγγελέα στην έρευνα του για τα έγγραφα, αναφέρει ο ειδικός σύμβουλος του προέδρου Ρίτσαρντ Σάουμπερ.

