ΗΠΑ: Νεκρή μία 14χρονη από την καταιγίδα στο Μίσιγκαν

Ένα 14χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του και εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του Μίσιγκαν έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς η καταιγίδα που έπληξε την αμερικανική πολιτεία ξερίζωσε δέντρα και προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέασαν περισσότερα από 375.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεκάδες σχολεία στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μίσιγκαν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 20 στο Ντιτρόιτ, υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω του μπλακάουτ.

