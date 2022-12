ΗΠΑ: Μητέρα πέταξε υπολογιστή σε υπάλληλο αεροδρομίου γιατί νόμιζε ότι έχασε τα παιδιά της

Εκτός εαυτού βγήκε μια μητέρα σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ καθώς δεν μπορούσε να βρει τα παιδιά της, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας και να προκαλέσει πανικό και ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Η 25χρονη Camilia McMillie άρχισε να φωνάζει και να σπάει πράγματα, όταν κατάλαβε πως τα παιδιά της δεν ήταν μαζί της καθώς έκανε check-in για την πτήση ανταπόκρισής της με την American Airlines.

Η 25χρονη μητέρα απαίτησε από την υπάλληλο της πύλης να βρει τα παιδιά της, ενώ της πέταξε και μία οθόνη υπολογιστή. «Bρέθηκε σε κατάσταση πανικού», δήλωσε ένας μάρτυρας. «Αυτό συνέβη». Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά της McMillie βρίσκονταν στις τουαλέτες του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που περιήλθε στην κατοχή της New York Post, το ξέσπασμα της McMillie προκάλεσε ζημιές ύψους 10.000 δολαρίων.

Alabama Mom meltsdown & throws a computer at an airline worker when she lost her kids at the airport

Watch full video 👉 https://t.co/ZUBFYshNCk pic.twitter.com/db17A8WFCC