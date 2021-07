Κίνα: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πλημμύρες στο μετρό της πόλης Τσεντσόου

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν στοές του μετρό στην πόλη Τσεντσόου, στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές σήμερα Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βίντεο με επιβάτες που βρίσκονται στο νερό μέχρι το λαιμό μέσα σε βαγόνι συρμού.

Η πόλη γνώρισε «σειρά σπάνιων και σφοδρών καταιγίδων», οι οποίες «προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων στο μετρό της Τσεντσόου», ανέφεραν αξιωματούχοι του δήμου μέσω του κινεζικού ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Weibo, προσθέτοντας πως 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

NEW - China floods: 10 videos show distressing scenes from Zhengzhou, Henan https://t.co/NB1ijVQROn



- Chinese army deployed to help

- At least 12 people dead

- More than 10,000 evacuated

- Yihetan dam in center of country "could collapse anytime"pic.twitter.com/leiLJEfU2r