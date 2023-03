Τρανς 28χρονη δολοφονεί 6 ανθρώπους σε σχολείο του Τενεσί

Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα σε πρωτοβάθμιο ιδιωτικό σχολείο στη Νάσβιλ, στην πολιτεία Τενεσί του αμερικανικού Νότου, όταν μία 28χρονη εισέβαλε οπλισμένη με δυο τουφέκια εφόδου και πιστόλι, πυροβολώντας και σκοτώνοντας τρία παιδιά ηλικίας 9 ετών και τρεις ενήλικες.

Το πρόσωπο που διέπραξε το νέο λουτρό αίματος σκοτώθηκε πολύ γρήγορα από αστυνομικούς που έφθασαν επιτόπου. Η αστυνομία κάνει λόγο για γυναίκα, διεμφυλική, 28 ετών, ονόματι Όντρεϊ Χέιλ, που είχε καθαρό ποινικό μητρώο.

Η΄Όντρεϊ εισέβαλε χθες το πρωί στο μικρό ιδιωτικό χριστιανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της πρωτεύουσας του Τενεσί «The Covenant School» πυροβολώντας τη γυάλινη πόρτα.

BREAKING: A transgender woman just walked into a Christian elementary school in Nashville and started shooting children. At least 3 children killed in shooting,a local hospital confirms. The shooter was killed by police.pic.twitter.com/QSxaMNvJsI — SpeedySMM (@speedysmm) March 28, 2023

Κατευθύνθηκε στον πρώτο όροφο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο είχε φοιτήσει, πυροβόλησε και σκότωσε τρία παιδιά, δυο κορίτσια κι ένα αγόρι, ηλικιών μεταξύ 8 και 9 ετών, και τρία ενήλικα πρόσωπα, ηλικιών μεταξύ 60 και 61 ετών.

Το όνομα του ενός από τα ενήλικα θύματα, της Κάθριν Κουνς, αντιστοιχεί σε αυτό της διευθύντριας του σχολείου, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα επιτόπου εξουδετέρωσαν την ένοπλη. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε κάπου ένα τέταρτο της ώρας από τη στιγμή που έγινε η πρώτη κλήση στην αστυνομία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Ντον Άαρον.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μια από τις εκπαιδευτικούς μπόρεσε να τηλεφωνήσει στην κόρη της. «Μου είπε πως είχαν κρυφτεί μέσα σε ντουλάπα και ακούγονταν πυροβολισμοί παντού», αφηγήθηκε η Έιβερι Μίρικ στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WSMV4, ο οποίος ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC.

Παρότι δήλωσε ανακουφισμένη που η μητέρα της επέζησε, η κυρία Μίρικ πρόσθεσε πως «πονάει για τους άλλους» που δεν δέχθηκαν κανένα τηλεφώνημα, που έχασαν δικούς τους ανθρώπους.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale, 28, drove this Honda Fit to the Covenant Church/school campus this morning and parked. MNPD detectives searched it and found additional material written by Hale. pic.twitter.com/ftGX74ecKr — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023

«Άρρωστο»

Γονείς τρελαμένοι από την αγωνία πήγαιναν τις ώρες που ακολούθησαν σε εκκλησία για να πάρουν τα παιδιά τους, που είχαν μεταφερθεί εκεί.

Το κίνητρο παραμένει άγνωστο, πάντως η Όντρεϊ Χέιλ μπορεί να έτρεφε «μνησικακία» για το σχολείο όπου φοίτησε, εκτίμησε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νάσβιλ, ο Τζον Ντρέικ.

Βρέθηκε «μανιφέστο» κατά την έρευνα στο σπίτι της, που αναφερόταν και σε άλλους δυνητικούς στόχους, διευκρίνισε.

Το κείμενο, λεπτομερές σχέδιο που έδειχνε «τις εισόδους» στο σχολείο και άλλα «γραπτά» βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητό της. Το σύνολο των τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν υποδεικνύει πως επρόκειτο για έγκλημα εκ προμελέτης, πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έκρυψε την αναστάτωσή του για το «άρρωστο» έγκλημα και διέταξε να κυματίζει μεσίστια η σημαία των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο και σε όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια ως τη δύση του ηλίου την 31η Μαρτίου, σε απότιση φόρου τιμής στα θύματα.

BREAKING

Shooter Identified In Covenant Christian School Shooting, as 28 y/o Audrey Elizabeth Hale of Nashville



Word has it, 'it's' a Trans-Gender, Identifying as he/him~ pic.twitter.com/7nE6o1SUi7 — TruthInBytes (@HipIsEdo) March 27, 2023

Η βία με τη χρήση όπλων «κομματιάζει την ίδια την ψυχή του έθνους μας», σχολίασε από τον Λευκό Οίκο, καλώντας για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο να απαγορεύσει την πώληση τουφεκιών εφόδου.

Ο ογδοντάρης δημοκρατικός πρόεδρος καλεί εδώ και καιρό το αμερικανικό κοινοβούλιο να απαγορεύσει, ή a minima να επιβάλει περισσότερους περιορισμούς, στην κατοχή όπλων που μπορούν να σκοτώσουν πολλούς μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αλλά προσκρούει στην άρνηση της ρεπουμπλικανικής αντιπολίτευσης.

«Είμαι συγκλονισμένος κι έχει ραγίσει η καρδιά μου για τα τραγικά νέα από το σχολείο Κόβεναντ», ανέφερε μέσω Twitter ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Χάγκερτι.

Ενώ η συνάδελφός του Μάρσα Μπλάκμπερν κάλεσε τους συμπολίτες της να «προσευχηθούν» για τα θύματα.

Όμως η Ροζάν Κας, κόρη του θρύλου της μουσικής κάντρι Τζόνι Κας, τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια η ίδια, καταφέρθηκε με εξαιρετικά οξύ τρόπο εναντίον της κυρίας Μπλάκμπερν, επισημαίνοντας τη σχέση της με την πανίσχυρη ομάδα πίεσης National Rifle Association (NRA): «Ψηφίζεις εναντίον κάθε μέτρου κοινής λογικής για τα όπλα που φθάνει στο γραφείο σου, έχεις πάρει πάνω από 1 εκατομμύρια δολάρια από την NRA, κατατάσσεσαι 14η σε όλο το Κογκρέσο ως προς τις συνεισφορές της NRA. Δεν μας παρατάς που παριστάνεις πως ανησυχείς κιόλας», ξέσπασε η κυρία Κας.