Μακρόν: «Η άμβλωση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλες τις γυναίκες»

Αντιδρώντας στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η άμβλωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα για τις γυναίκες.

«Η άμβλωση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλες τις γυναίκες. Πρέπει να το προστατεύσουμε. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε όλες εκείνες τις γυναίκες των οποίων οι ελευθερίες τέθηκαν σήμερα σε κίνδυνο από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στο twitter.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.