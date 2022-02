Μαρόκο: Νεκρός ανασύρθηκε από το πηγάδι ο μικρός Ράιαν

Ο μικρός Ράιαν ανασύρθηκε νεκρός από το πηγάδι στο οποίο παρέμεινε παγιδευμένος επί πέντε ημέρες, ανακοίνωσε το παλάτι, μεταδίδουν τα μαροκινά μέσα ενημέρωσης.

Ο μικρός Ράιαν είχε εγκλωβιστεί 32 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και οι διασώστες χρειάστηκε να δημιουργήσουν και να ακολουθήσουν ένα ειδικό τούνελ για να φτάσουν στο παιδί.

Μόλις οι διασώστες έβγαλαν το φορείο με τον 5χρονο Ραγιάν, ο κόσμος, που είχε βρεθεί στο σημείο για να προσφέρει συμπαράσταση, ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

RAYAN IS OFFICIALLY RESCUED. THE LITTLE WARRIOR MADE IT. OH MY GOD HE WILL BE TRANSPORTED ON AN AMBULANCE AND THEN THE HELICOPTER!! 🙏🏻🙏🏻#SaveRayan #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/ZCfPOU3JhC