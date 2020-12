Μπιλ Γκέιτς: Να μείνουν σε lockdown μπαρ και εστιατόρια - Επιστροφή στην κανονικότητα το 2022

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς πιστεύει ότι η επιστροφή στην «φυσιολογική» ζωή είναι ακόμη πιο μακριά για τις ΗΠΑ από ό,τι αναμένουν οι άνθρωποι, παρά το ότι ένα εμβόλιο Covid-19 εγκρίθηκε και διανεμήθηκε αυτήν την εβδομάδα.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2021, οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι «πολύ πιο κοντά στο φυσιολογικό από ό,τι είμαστε τώρα», προέβλεψε ο ΜπιλΓκέιτς, ο οποίος έχει δωρίσει εκατομμύρια σε προσπάθειες εμβολιασμού μέσω του ιδρύματός του. Πιστεύει ωστόσο, ότι η πλήρης επιστροφή στο φυσιολογικό δεν θα είναι πιθανή μέχρι το 2022.

Ο δισεκατομμυριούχος είπε στο CNN την Κυριακή ότι «αν δεν βοηθήσουμε άλλες χώρες να απαλλαγούμε από αυτήν την ασθένεια» και να δούμε «υψηλά ποσοστά εμβολιασμού» στις ΗΠΑ, ο «κίνδυνος επανεμφάνισης» του ιού θα είναι δυνατός.

Οι «μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις» πρέπει να συνεχίσουν να απαγορεύονται και τα περισσότερα μπαρ και εστιατόρια σε ολόκληρη τη χώρα θα πρέπει «δυστυχώς» να κλείσουν για να περιορίσουν τα ποσοστά μόλυνσης, σύμφωνα με τον Γκέιτς. Μια πραγματική επιστροφή στο φυσιολογικό, εκτίμησε, είναι δυνατή μόνο μετά από 12 έως 18 μήνες «εάν τα καταφέρουμε καλά».

