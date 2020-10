Η Αρμενία κατηγορεί το Αζερμπαϊτζάν ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Η Αρμενία κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν ότι παραβίασε τη συμφωνία «κατάπαυσης του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους» μόλις τέθηκε σε ισχύ στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, βομβαρδίζοντας τον θύλακα.

«Ο εχθρός παραβιάζοντας για άλλη μια φορά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους έβαλλε με πυροβολικό προς βόρεια κατεύθυνση από τις 00:04 ως τις 02:45 (τοπικές ώρες· 23:04 χθες Σάββατο ως τη 01:45 σήμερα Κυριακή ώρες Ελλάδας) και εκτόξευσε ρουκέτες προς νότια κατεύθυνση από τις 02:20 ως τις 02:45», ανέφερε μέσω Twitter η εκπρόσωπος του αρμενικού υπουργείου Άμυνας Σουσάν Στεπανιάν.

Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 02:45, and fired rockets in the southern direction from 02:20 to 02:45.