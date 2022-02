Νέα ανάπτυξη ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων στη Λευκορωσία

Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν νέα ανάπτυξη 100 και πλέον στρατιωτικών οχημάτων και το στήσιμο δεκάδων σκηνών για στρατιώτες στη νότια Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar.

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από την εταιρεία, η οποία παρακολουθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα τη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων γύρω από τα ουκρανικά σύνορα, δεν υπήρχε τρόπος να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η εταιρεία έκανε λόγο επίσης για νοσοκομείο εκστρατείας που ανεγέρθηκε πλάι σε στρατόπεδο στη δυτική Ρωσία, κοντά στα ρωσοουκρανικά σύνορα.

Russian forces have built a new field hospital 12 miles from the border outside Russian city of Belgorod near Ukraine’s second largest city, new satellite image from @Maxar shows pic.twitter.com/g1LRFm33Bf