Νιγηρία: Έκρηξη σε παράνομη πετρελαϊκή αποθήκη με πάνω από 100 νεκρούς

Πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη παράνομης αποθήκης διύλισης πετρελαίου στην πολιτεία Ρίβερς της Νιγηρίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά γνωστοποίησε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης και η ΜΚΟ Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC) σήμερα, 23 Απριλίου.

«Η φωτιά ξέσπασε σε έναν παράνομο χώρο αποθήκευσης καύσιμων και είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 100 άνθρωποι να καούν σε σημείο που να μην αναγνωρίζονται», είπε ο επίτροπος της πολιτείας για πετρελαϊκούς πόρους Γκουντλάκ Όπια.

BREAKING: Over 100 persons has been killed and many injured after an illegal refinery exploded in Rivers state.

An #explosion at an illegal oil refining depot in #Nigeria's Rivers state has killed over 100 people overnight, a local government official and the NGO Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC) said on Saturday. https://t.co/bBCclwvEwi