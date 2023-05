Ολλανδία: Πάνω από 1.500 συλλήψεις σε κινητοποίηση για το κλίμα

Σε πάνω από 1.500 συλλήψεις προχώρησε χθες, Σάββατο, η αστυνομία της Ολλανδίας, όπως ανακοίνωσε η ίδια, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης του οικολογικού κινήματος Extinction Rebellion στη Χάγη σε διαμαρτυρία για τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων.

Πρόκειται για την έβδομη δράση του κινήματος στο τμήμα Ουτρεχτσεμπάαν του αυτοκινητοδρόμου A12 στο κέντρο της Χάγης, δύο βήματα από το κοινοβούλιο και βασικά υπουργεία. Ωστόσο ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαν συλληφθεί τόσοι άνθρωποι, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Extinction Rebellion, στην διαδήλωση που έγινε χθες το απόγευμα μετείχαν περίπου 7.000 άνθρωποι.

Κάποιοι ακτιβιστές φορούσαν μαγιό έχοντας προβλέψει την χρήση αντλιών νερού από την αστυνομία για να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να εγγυηθούν τη δημόσια τάξη στη διάρκεια της διαδήλωσης, η οποία ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ζήτησε αμέσως και πολλές φορές από τους ακτιβιστές να τερματίσουν τη δράση τους και να φύγουν», προσθέτοντας ότι αυτοί «που δεν το έκαναν συνελήφθησαν».

«Συνολικά 1.579 άνθρωποι συνελήφθησαν» οι οποίοι, στην μεγάλη πλειονότητά τους, αφέθηκαν γρήγορα ελεύθεροι, ενώ «σε 40 θα ασκηθεί δίωξη», κυρίως για βανδαλισμό και έκτροπα, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι ένας από τους διαδηλωτές δάγκωσε έναν αστυνομικό.

«Λαϊκή Υποστήριξη»

«Η κλιματική αλλαγή είναι μια κρίση που συνεχίζεται και γνωρίζουμε την αιτία της και αυτή εξακολουθεί να επιδοτείται από την κυβέρνησή μας, αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε στο AFP η 31χρονη Άνε Κέρεβερς, διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Διασημότητες της Ολλανδίας έχουν ήδη μετάσχει σε δράσεις της Extinction Rebellion στην οδική αυτή αρτηρία της Χάγης, οι οποίες οδηγούν αρκετά συχνά σε επεισόδια με την αστυνομία. Τον Μάρτιο είχαν συλληφθεί σχεδόν 700 ακτιβιστές, σύμφωνα με το ANP.

Στην χθεσινή διαδήλωση μετείχε η 46χρονη ηθοποιός Καρίς φαν Χάουτεν, που είναι ιδιαιτέρως γνωστή για τον ρόλο της ως Μελισάντρα στην δημοφιλή σειρά «Game of Thrones». Αυτή συνελήφθη, αλλά σύμφωνα με τον ατζέντη της, επέστρεψε στο σπίτι της το βράδυ, μετέδωσε το ANP.

