Οργισμένη η Κίνα: «Όσοι παίζουν με τη φωτιά θα χαθούν από αυτήν» - Ξεκινούν οι στρατιωτικές ασκήσεις

Στην άφιξη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν απάντησε άμεσα με μακροσκελή δήλωση διαμαρτυρίας, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, επισημαίνοντας στην Ουάσιγκτον «να μην προχωρήσει περισσότερο στο λανθασμένο και επικίνδυνο μονοπάτι».

Η δήλωση αναφέρει ακόμα πως: «πρόκειται για σοβαρή παραβίαση της αρχής της "μίας Κίνας" και των διατάξεων των τριών κοινών ανακοινωθέντων Κίνας-Η.Π.Α. Έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά θεμέλια των σχέσεων των δύο χωρών και παραβιάζει σοβαρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας. Υπονομεύει ιδιαίτερα την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν και στέλνει ένα έντονα λάθος μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις για "ανεξαρτησία της Ταϊβάν". Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει αυστηρά αυτή την κίνηση, και έχει προβεί σε σοβαρό διάβημα και έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Tο υπουργείο Άμυνας της Κίνας με τη σειρά του ανακοίνωσε την διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων γύρω από την Ταϊβάν και – όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση – θα υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

#PLA will launch a series of targeted military operations to counter Pelosi’s visit to Taiwan island, and resolutely defend national sovereignty and territorial integrity: Ministry of National Defense pic.twitter.com/zHujiVoElD