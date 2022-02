Ρεπόρτερ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News μεταδίδει πως ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο, λεπτά αφού ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

BREAKING VIDEO: Explosions are getting closer to the Ukrainian capital city of Kiev. #WWIII pic.twitter.com/lxBTH8VwwN