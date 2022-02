Ουκρανία: Νεκροί δύο άμαχοι από βομβαρδισμούς του στρατού στο Λουγκάνσκ

Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών του πυροβολικού του στρατού του Κιέβου στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι φιλορώσοι αυτονομιστές.

Ο ουκρανικός στρατός σφυροκόπησε κατοικημένες περιοχές τη νύχτα χρησιμοποιώντας πυροβόλα 120 χιλιοστών, κάτι θεωρητικά απαγορευμένο δυνάμει της συμφωνίας ειρήνης του Μινσκ. «Ως αποτέλεσμα, δύο άμαχοι (...) σκοτώθηκαν και πολυκατοικία (...) καταστράφηκε ολοσχερώς», ανέφεραν.

In Lugansk, artillery shots are heard again. pic.twitter.com/cvzq3V3xBn

Οι αυτονομιστές κατήγγειλαν νωρίτερα 66 παραβιάσεις της εκεχειρίας από τα κυβερνητικά στρατεύματα στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, κάνοντας λόγο για τρεις τραυματίες σε δύο χωριά εξαιτίας πυρών πυροβολικού.

BREAKING: Lugansk** is getting bombed by Ukrainian artillery, LPR is citing the entire front line being filled with Ukrainian artillery, expecting an offensive by Ukraine



pic.twitter.com/UoTwP3KK8Z