Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 συμφώνησαν την Παρασκευή για περισσότερες κυρώσεις στη Μόσχα. «Θα στηρίξουμε την Ουκρανία και θα υποβαθμίσουμε την οικονομία της Ρωσίας» αναφέρεται στο tweet της επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, Λιζ Τρας.

My G7 counterparts 🇺🇸🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇯🇵🇪🇺🇨🇦 and I agree we must reduce dependency on Russian fuel over time. Together we will support Ukraine, degrade the Russian economy through sanctions and ensure Putin fails. pic.twitter.com/9Sgwdb1peK