Πυρκαγιά σε πλοίο με 65 επιβαίνοντες στις Φιλιππίνες

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο με 65 επιβαίνοντες στις κεντρικές Φιλιππίνες.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πλοίο Esperanza Star τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ έπλεε στα ανοικτά της νήσου Πανγκλάο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα, 23:30 του Σαββάτου ώρα Ελλάδος).

A ferry caught fire off the coast in #Bohol province in the #Philippines at 4:30am on Sunday. About 55 to 65 people were on board when the fire started. Casualties unknown. Cause still under investigation. pic.twitter.com/mDoFF92VlF