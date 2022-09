«Ποτάμι» οργής στους δρόμους του Ιράν

Τους 54 έχουν φθάσει συνολικά οι νεκροί πολίτες, από την έναρξη των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις στο βορειοδυτικό Ιράν, με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της νεαρής γυναίκας που έχασε τη ζωή της αφού έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψη και τον βασανισμό της από την αστυνομία ηθών της χώρας.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν πριν από μια εβδομάδα στην κηδεία της 22χρονης κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, που πέθανε μετά την κράτηση της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την εντολή να κρύψει καλά τα μαλλιά της.

Tonight, protesters seem to have taken control of parts of the city of Oshnavieh, in Iran’s West Azerbaijan province. #MahsaAmini #iran pic.twitter.com/Wft497BJe6 — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 23, 2022

Η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights που εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας, ανέφερε ότι στη διάρκεια των διαδηλώσεων έχουν χάσει τη ζωή τους από αστυνομικά πυρά τουλάχιστον 54 διαδηλωτές. Το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή δύο μέρες νωρίτερα, ο απολογισμός της ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) ανέφερε πως οι νεκροί υπερβαίνουν τους 50.

Η οργάνωση επισήμανε ότι σε μερικές περιπτώσεις οι σοροί των νεκρών αποδόθηκαν στους συγγενείς για να πραγματοποιηθεί η κηδεία τους χωρίς όμως την παρουσία του ευρύτερου κοινωνικού τους κύκλου.

Protests going on in several Iranian cities on Saturday evening: Videos of Tehran’s Aryashahr (Sadeghiyeh) neighborhood show protesters chanting “We Will Fight, We Will Die, We Will Take Iran Back” and “Mullahs Must Get Lost”.#IranProtests2022#IranProtests pic.twitter.com/G92jfisMhW — Iran International English (@IranIntl_En) September 24, 2022

Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από τις Ιρανικές αρχές όπως και η εκατόμβη θυμάτων από τα αστυνομικά πυρά, δεν φαίνεται να πτοούν, τους διαδηλωτές, γυναίκες και άνδρες σε όλη τη χώρα, που εξακολουθούν να βγαίνουν στους δρόμους. Δεν κάνουν πίσω ούτε από το γεγονός ότι εκατοντάδες πολίτες έχουν συλληφθεί, με τις επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για περισσότερα από 700 άτομα σε όλο το Ιράν.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν χθες για ένατη συνεχή νύχτα με την ίδια ένταση, και συνεχίζονται σήμερα για δέκατη μέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, παρά την απειλή του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα τις αντιμετωπίσει με ακόμη πιο αποφασιστικό τρόπο.

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν ανέφεραν ότι ο Ραϊσί μίλησε το Σάββατο με συγγενή μέλους της παραστρατιωτικής δύναμης Basij, που σκοτώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης καταστολής στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ με τον πρόεδρο να τονίζει ότι «οι Αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά όσους αντιτίθενται στην ασφάλεια και την ηρεμία της χώρας». Ο Ραϊσί «τόνισε την ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ διαμαρτυρίας και διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και χαρακτήρισε τα γεγονότα, ως ταραχές», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο θάνατος της Αμινί έχει πυροδοτήσει ένα τεράστιο κύμα οργής στο Ιράν, για πολλά σημαντικά ζητήματα, όπως τον περιορισμό των προσωπικών ελευθεριών, τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες για τις γυναίκες αλλά και την οικονομία που κλυδωνίζεται συνεχώς από τις κυρώσεις που επιβάλλονται στη χώρα.

Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο μήνυμα στο τουίτερ που αναφέρει: «Ο ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο θάνατος της Μαχσά Αμινί, δεν ήταν αποτέλεσμα της δικής τους βιαιότητας. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και δείτε πως χτυπούν το κεφάλι αυτής της γυναίκας πάνω στο πεζοδρόμιο».

The #Iranian authorities claim that #MahsaAmini’s death was not the result of their violence.

Just watch this video and see how they hit the head of this woman on the pavement. #Iran pic.twitter.com/gdRi03TqNf — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 24, 2022

Οι γυναίκες ιδιαίτερα, είναι αυτές που παίζουν εξέχοντα ρόλο στις διαδηλώσεις, κουνώντας και καίγοντας τις μαντήλες τους, ενώ μερικές έκοψαν δημόσια τα μαλλιά τους καθώς εξαγριωμένα πλήθη ζητούσαν την απομάκρυνση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα όμως με τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν, εκατοντάδες Ιρανοί του εξωτερικού διαδήλωσαν χθες σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, βροντοφωνάζοντας τη συμπαράστασή τους προς τις γυναίκες της χώρας και καταγγέλλοντας παράλληλα τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στην πατρίδα τους.