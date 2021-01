Πρωθυπουργός Ιταλίας: «Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον»

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον. Η βία είναι ασύμβατη με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Βασίζομαι στη σταθερότητα και στην ισχύ των θεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών».

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill