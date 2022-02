Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: «Αποσύρονται δυνάμεις μας από τα σύνορα με την Ουκρανία»

Σε ένα θρίλερ, αλλά και σε μια διπλωματική ακροβασία για γερά νεύρα, εξελίσσεται το ουκρανικό ζήτημα, την ώρα που ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, επισκέπτεται το Κρεμλίνο σε μια ύστατη προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας επιμένουν πως έχει αρχίσει η απαγκίστρωση μονάδων που την τελευταία περίοδο είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία. Κατά τις ίδιες πηγές, οι μονάδες αυτές επιστρέφουν στις βάσεις τους. Πρόκειται για πραγματική κίνηση εκτόνωσης ή για μπλόφα; Οι δυτικές καγκελαρίες παραμένουν καχύποπτες την ώρα που δορυφορικές εικόνες καταδεικνύουν πως αντίθετα με ότι ισχυρίζεται η Μόσχα παρατηρείται συγκέντρωση στρατευμάτων, αλλά και κινητικότητα κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με την Ουκρανία και της Λευκορωσίας με την Ουκρανία, καθώς και της Κριμαίας με την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ήδη έχει ανακοινώσει πως υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη ρωσική εισβολή, ενώ η CIA έχει δώσει και συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι αυτή της Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, συμφώνησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ότι παραμένει ανοιχτή η πόρτα της διπλωματίας.

Επισημαίνεται ότι τη Δευτέρα το πρωί, 14 Φεβρουαρίου, πληροφορίες από τη Μόσχα ανάφεραν πως ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, πρότεινε να συνεχιστεί, αλλά και να επεκταθεί, η διπλωματική δραστηριότητα για την επίτευξη λύσης στο ουκρανικό.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε την έντονη κινητικότητα των ρωσικών στρατευμάτων, τις τελευταίες μέρες:

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk