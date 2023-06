Σάλος στο Twitter με την «πονηρή» αγκαλιά του Τζο Μπάιντεν στην Εύα Λονγκόρια

Σάλος έχει δημιουργηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή περιστατικό με πρωταγωνιστές τον Τζο Μπάιντεν και την Εύα Λονγκόρια. Αιτία μια αγκαλιά του Αμερικανού προέδρου με τη διάσημη ηθοποιό, όπου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν την αγκάλιασε με τρόπο κάπως... ανάρμοστο, όπως τον χαρακτήρισαν πολλοί χρήστες του Twitter. Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ στο παρακάτω στιγμιότυπο κρατά σφιχτά την 48χρονη σταρ του Hollywood και εκείνη φαίνεται να προσπαθεί να απομακρύνει διακριτικά τα χέρια του.

Η αμήχανη στιγμή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της περασμένης Πέμπτης όταν η Εύα Λονγκόρια βρέθηκε καλεσμένη στον Λευκό Οίκο για να παρουσιάσει την νέα της ταινία «Flamin' Hot». Ο σάλος ξεκίνησε στο Twitter όταν άρχισαν να αναπαράγονται μαζί με το βίντεο και τα λόγια του Μπάιντεν για την ηθοποιό.

«Γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Εκείνη ήταν 17 εγώ 40» είπε προκαλώντας αντιδράσεις.

Μάλιστα πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για σεξουαλική παρενόχληση. «Αηδία, μετά βίας ξέφυγε από τα νύχια του Τζο Μπάιντεν», «Είναι ανατριχιαστικό» γράφουν χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, υπήρξαν και χρήστες που κατηγόρησαν την ηθοποιό ότι τήρησε σιγή ιχθύος. «Μην γίνεις μια Εύα Λονγκόρια, μίλα», «Να λέτε κάτι, μην το υποστηρίζετε» ανέφεραν ορισμένα σχόλια.

WHAT A CREEP!!!



Eva Longoria had to grab Biden's hands to keep him from groping her at the White House last night.



WHY WOULD ANYONE SUPPORT THIS CREEP!!!! pic.twitter.com/uI9Z7Za4h0 — Graham Allen (@GrahamAllen_1) June 16, 2023

Joe Biden gets weird with Eva Longoria ? "She was 17, I was 40" pic.twitter.com/4inQ7e0KwP — Jimmy Simmons (@ArticulateTHGHT) June 16, 2023

GROSS! Eva Longoria had to move Biden's hands to keep him from groping her at the White House tonight.



I hope these people are happy with the creep they support. pic.twitter.com/xZEFAYV7F8 — Tim Young (@TimRunsHisMouth) June 16, 2023

Joe Biden sexually assaulted Eva Longoria on camera and nobody cares — Barry Gabrewski🇺🇸 (@YoungTobias24) June 20, 2023

Ένοχος για τρία αδικήματα θα δηλώσει ο γιος του Αμερικανού προέδρου

Στο μεταξύ, ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να δηλώσει ένοχος σε τρεις κατηγορίες, δύο πλημμεληματικές και μια κακουργηματική. Ο 53χρονος που έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τα media με διάφορα σκάνδαλα ήρθε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς και θα αποφύγει τη φυλάκιση, όπως γράφουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το Reuters, τα δύο πλημμελήματα αφορούν φοροδιαφυγή ενώ η κακουργηματική κατηγορία αφορά κατοχή πυροβόλων όπλων. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Ντέιβιντ Βάις του Ντέλαγουερ, ο οποίος διορίστηκε από τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2018. Ο Τζο Μπάιντεν ωστόσο κράτησε τον Βάις στη θέση του, προφανώς για να αποφύγει τις κατηγορίες για παρέμβαση στην έρευνα για το γιο του.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η συμφωνία με τους εισαγγελείς πρέπει πάντως να εγκριθεί από ομοσπονδιακό δικαστή.