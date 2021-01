Σαν από ταινία του Αγγελόπουλου

Άφωνος ο πλανήτης παρακολουθεί από το απόγευμα της Τετάρτης την προσπάθεια κατάληψης του Καπιτωλίου από οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ οι οποίοι εισέβαλαν και διέκοψαν τις εργασίες του Κογκρέσου. «Πρόκειται για ένα πρωτοφανές χτύπημα κατά της δημοκρατίας μας» είπε ο Τζο Μπάιντεν αμέσως μετά την πρώτη έφοδο φανατικών οπαδών του Τραμπ κατά του Κογκρέσου.

Καθοδηγούμενοι από ακροδεξιά στοιχεία και τους Proud Boys, οι διαδηλωτές κατάφεραν να υπερκεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προφανώς δεν ήταν αρκετές για να εισέλθουν στο κτήριο. Επί τόπου σκοτώθηκε μία γυναίκα από πυροβολισμό, ενώ άλλοι τρεις νεκροί καταμετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων σε τέσσερα.

Τελικά οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να αποκαταστήσουν τον έλεγχο του Καπιτωλίου, οπότε και συνεχίστηκε η διαδικασία επικύρωσης της εκλογής Μπάιντεν.

Εν τω μεταξύ η Ουάσινγκτον με απόφαση της δημαρχιακής αρχής τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία από τις 18:00 (τοπική ώρα) της Τετάρτης, ενώ κινητοποιήθηκε το σύνολο της Εθνοφυλακής της πρωτεύουσας.

Συνολικά συνελήφθησαν 52 άτομα, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον, ο Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Κόντι διευκρίνισε ότι οι 47 από τις 52 συλλήψεις έγιναν εξαιτίας της παραβίασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επέβαλε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μετά τις 18:00 χθες, με τις 26 από αυτές να γίνονται στον χώρο του Καπιτωλίου.

Αρκετά άλλα πρόσωπα συνελήφθησαν επειδή οπλοφορούσαν χωρίς να διαθέτουν άδεια ή επειδή τα όπλα τους ήταν απαγορευμένα.

Police fire teargas out of the U.S. Capitol Building as they try to control the crowd here in DC

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, δύο αυτοσχέδιες βόμβες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εθνικής επιτροπής των Ρεπουμπλικανών αλλά και της εθνικής επιτροπής των Δημοκρατικών, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε επίσης φορητό ψυγείο που περιείχε κοκτέιλ μολότοφ σε όχημα στον χώρο του Καπιτωλίου.

Ο Κόντι ανέφερε επιπλέον ότι αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα που τραυμάτισε γυναίκα η οποία υπέκυψε αργότερα σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος, αναφέροντας ότι εκκρεμεί η ενημέρωση των οικείων της.

Διευκρίνισε ότι οι άλλοι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, η Μιούριελ Μπάουζερ, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Τα έκτακτα μέτρα στην Ουάσιγκτον θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.



(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διοργάνωσε και κάλυψε πολιτικά τη συγκέντρωση των οπαδών του στην Ουάσιγκτον, αμέσως μετά την έφοδο στο Καπιτώλιο ανάρτησε βίντεο το οποίο έδειχνε τα επεισόδια συμπληρώνοντας με τη φράση: «Σας αγαπώ αλλά γυρίστε σπίτι».

The crowd is pushed further back as police secure the U.S. Capitol and lawn out front shortly before 6 pm curfew

Αυτή ήταν η μοναδική παρέμβασή του για να αντιμετωπιστεί η επιθετικότητα των οπαδών του. Πλέον πολιτικοί παράγοντες και στελέχη του Κογκρέσου πιέζουν τα νέα μέλη της κυβέρνησης των ΗΠΑ να δηλώσουν μη υπακοή στον πρόεδρο Τραμπ, ενώ ήδη ο αντιπρόεδρος Πενς φαίνεται πως λειτουργεί αυτόνομα στο Καπιτώλιο. Σύγχυση επικρατεί γενικώς με τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υπάρχουν φωνές από το Πεντάγωνο που δηλώνουν πως δεν πρόκειται ο στρατός να υπακούσει σε «τρελές διαταγές του προέδρου».

Την ίδια ώρα, μετά το Twitter, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και το Facebook ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά τον λογαριασμό του, έπειτα από τη βίαιη εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο προκειμένου να εμποδιστεί η κύρωση από το Κογκρέσο της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Καταγράψαμε στη σελίδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δύο παραβιάσεις των όρων χρήσης οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή» της λειτουργίας του λογαριασμού του «για 24 ώρες», πράγμα που σημαίνει ότι «δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αναρτήσεις στην πλατφόρμα» την περίοδο αυτή, διευκρίνισε η διαχείριση του Facebook σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα διαχειριστές αφαίρεσαν από τον ιστότοπο βίντεο στο οποίο ο μεγιστάνας καλούσε τους οπαδούς του να «γυρίσουν στα σπίτια τους» αλλά επαναλάμβανε τον αναπόδεικτο ισχυρισμό του ότι του «έκλεψαν» την εκλογική νίκη.

Ο ιστότοπος Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του Τραμπ για 12 ώρες, προειδοποιώντας ότι, εάν υπάρξουν νέες παραβιάσεις των όρων χρήσης του, θα τον αναστείλει μόνιμα.