Βρετανός υπουργός στο επίκεντρο σεξουαλικού σκανδάλου

Στον υπουργό Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, έχουν στραφεί σήμερα τα φώτα των βρετανικών ΜΜΕ, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε ερωτικό σκάνδαλο.

Ειδικότερα, ο 42χρονος πολιτικός φέρεται να διατηρεί σχέση με τη σύμβουλό του και οι κάμερες ασφαλείας του υπουργείου τούς «έπιασαν» σε τρυφερές περιπτύξεις.

Οι βρετανικές εφημερίδες Sun και Daily Mail δημοσίευσαν φωτογραφίες του εδώ και 15 χρόνια παντρεμένου υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, και της επίσης παντρεμένης συμβούλου του, Τζίνα Κολαντάντζελο. Οι τρυφερές στιγμές -όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα- τραβήχτηκαν τον περασμένο μήνα εντός του υπουργείου και οι δυο τους φαίνονται να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται με πάθος.

EXCLUSIVE on today's front page: Shocking evidence of Matt Hancock's secret affair with closest aide caught on camera https://t.co/bImEbaIfGL pic.twitter.com/01SXiCIbG7

Health Secretary Matt Hancock's job is in the balance after he is caught in steamy clinch with closest aide on CCTV https://t.co/dBaPMxd7qE pic.twitter.com/KFwkpGKAP2