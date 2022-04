Συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινής αστυνομίας στην Ιερουσαλήμ

Επεισόδια σημειώθηκαν αργά χθες Κυριακή ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και δυνάμεις της αστυνομίας του Ισραήλ στην ανατολική Ιερουσαλήμ είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, που επιβεβαίωσαν πως προχώρησαν σε συλλήψεις.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε Παλαιστίνιους να πετούν αντικείμενα εναντίον ισραηλινών αστυνομικών, οι οποίοι αντέδρασαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, μπροστά στην πύλη της Δαμασκού, μια από τις βασικές προσβάσεις στη μουσουλμανική συνοικία της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ.

Heavily armed IDF and Police assault Palestinians in Jerusalem during Ramadan festivities, and Palestinians fight back. pic.twitter.com/hSgwhil28A

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για δέκα συλλήψεις και έναν αστυνομικό τραυματία σε αυτές που αποκάλεσε «ταραχές» στο περιθώριο των μεγάλων συγκεντρώσεων στην πλατεία των τεμενών, τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, που αποκαλείται όρος του ναού από τους εβραίους, καθώς ο μήνας του Ραμαζανιού άρχισε το Σαββατοκύριακο. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταμέτρησε έντεκα τραυματίες μεταξύ των διαδηλωτών.

In Jerusalem, a Palestinian child trying to help his brother who's being arrested by the Israeli forces at Damascus Gate! pic.twitter.com/w1pNE4WIvH