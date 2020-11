Συναγερμός στη Γεωργία για κατάσταση ομηρίας σε γραφείο

Συναγερμός σήμανε στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, καθώς υπήρξαν αναφορές για κατάσταση ομηρίας σε γραφείο.

Ένας ένοπλος άνδρας έχει αιχμαλωτίσει τουλάχιστον 10 άτομα σε ένα γραφείο οργάνωσης μικροχρηματοδοτήσεων στην Τιφλίδα της Γεωργίας, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας λέει πως εννέα όμηροι παραμένουν στο γραφείο στην Τιφλίδα. Έχουν σπεύσει στην περιοχή δυνάμεις της αστυνομίας.

Η αστυνομία της Τιφλίδας έχει αποκλείσει την περιοχή όπου συμβαίνει η κρίση ομήρων. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται επί τόπου και προετοιμάζονται για πιθανή πολιορκία.

BREAKING VIDEO: Hostage situation at microfinance office in #Tbilisi, Georgia, at least 9 people are taken as hostages - one attacker said to be armed with explosives – reports.pic.twitter.com/9LCG3zwWnr