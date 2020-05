Συντριβή αεροσκάφους στο Πακιστάν με 107 επιβάτες

Συντριβή αεροσκάφους των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών (Pakistan International Airlines) σημειώθηκε κοντά στο Καράτσι στο Πακιστάν. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 107 επιβάτες.



Το αεροσκάφος εκτελούσε διαδρομή από τo Λαχόρι στο Καράτσι και συνετρίβη κοντά στο Καράτσι, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε σπίτια κοντά στο αεροδρόμιο.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W