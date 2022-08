Σουηδία: Οχηματαγωγό με 300 επιβάτες έχει τυλιχθεί στις φλόγες ανοικτά των ακτών

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη ανοικτά των σουηδικών ακτών όπου ένα οχηματαγωγό στο οποίο επιβαίνουν 300 άνθρωποι έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές.

«Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο γκαράζ», δήλωσε στο AFP ο Γιόνας Φράνζεν, εκπρόσωπος των σουηδικών λιμενικών αρχών, ο οποίος πρόσθεσε πως τρία ελικόπτερα και επτά σκάφη έχουν σταλεί στο σημείο και πως έχει αρχίσει η εκκένωση του πλοίου.

A large rescue operation is underway off the Swedish coast near the Swedish island of #GotskaSandon in the Baltic Sea as a car ferry with 300 people on board is on fire

“There is a fire on the car deck,” Maritime Admin spokesman #JonasFranzen said as quoted by #AFP #Sweden pic.twitter.com/987VoodFZz