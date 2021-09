Τενεσί: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ - Ο δράστης αυτοκτόνησε

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα σούπερ μάρκετ στο Τενεσί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 12, προτού ο δράστης αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για περιστατικό με πυροβολισμούς σε ένα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Kroger, στο Κόλιερβιλ, μιας πόλης στα προάστια του Μέμφις, στις 13.30 τοπική ώρα (21.30 ώρα Ελλάδας).

Active shooter situation at the Kroger in Collierville, Tennessee. Video taken by Jason Lusk. pic.twitter.com/PaZNBSIfaM