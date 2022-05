Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως απωθήθηκαν ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια

Ο στρατός της Ουκρανίας απώθησε επιθέσεις ρωσικών μονάδων γύρω από την πόλη Ζαπορίζια στα νότια της χώρας, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Στάρουχ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις σταθεροποίησαν τα μέτωπα νοτιοανατολικά της πόλης και η ανάπαυλα των εχθροπραξιών αξιοποιείται για την ενίσχυση των αμυντικών θέσεών τους, επισήμανε χθες βράδυ ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Στάρουχ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Κατά τον ίδιο, ρωσικές μονάδες έκαναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες να περικυκλώσουν ουκρανικά στρατεύματα ανατολικά της Ζαπορίζια, όπου πολυκατοικίες, τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας υπέστησαν ζημιές στις μάχες.

Ωστόσο, είναι αδύνατο οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Νέες εκρήξεις στη Μπιέλγκοροντ

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Μπιέλγκοροντ, περιφέρεια της νότιας Ρωσίας που γειτονεύει με την Ουκρανία, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές», ανέφερε ο κ. Γκλάντκοφ στην ανάρτησή του.

