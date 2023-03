Τουλάχιστον δύο νεκροί από έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε χθες Παρασκευή τις εγκαταστάσεις σοκολατοβιομηχανίας στην πόλη Γουέστ Ρέντινγκ στην Πενσιλβάνια.

Η τύχη επτά ανθρώπων αγνοείται, ενώ έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το δίκτυο 6ABC που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

🔥🚨BREAKING: Terrifying explosion, with multiple people inside at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania. pic.twitter.com/4ipJsuDxHA

Τα αίτια της έκρηξης στην έδρα της R.M. Palmer Company παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η συγκεκριμένη σοκολατοβιομηχανία, που ιδρύθηκε το 1948, απασχολεί περίπου 850 εργαζόμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της.

Explosion and 3 alarm fire in #WestReading #Berks County on 2nd Ave off Penn Ave. This has Penn Ave closed at RT-422. @511PAAllentown @KYWNewsradio pic.twitter.com/nfqMTSDisB