Τζόνσον: Μαζί θα νικήσουμε τον κορωνοϊό

«Μαζί θα νικήσουμε τον κορωνοϊό» είναι το μήνυμα που στέλνει από τον λογαριασμό του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, λίγη ώρα αφότου εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της Pfizer ο πρώτος άνθρωπος παγκοσμίως.

O Μπόρις Τζόνσον καλωσόρισε την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμών κατά του Covid-19 και ευχαρίστησε το υγειονομικό προσωπικό, τους επιστήμονες και τους εθελοντές.

Παράλληλα κάλεσε τον κόσμο να συνεχίσει να τηρεί τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Βρετανία είναι η πρώτη δυτική χώρα που άρχισε την εκστρατεία εμβολιασμού του πληθυσμού της κατά του Covid-19 με το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι αναμένει πως εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία θα έχουν εμβολιαστεί κατά του Covid-19 ως το τέλος του έτους και εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκστρατεία εμβολιασμού θα αρχίσει να μειώνει τους αριθμούς των κρουσμάτων και των θανάτων στη χώρα. Επίσης διευκρίνισε ότι τα στοιχεία, όσον αφορά τον ημερήσιο αριθμό των εμβολιασμών που γίνονται, θα ανακοινώνονται μόλις είναι διαθέσιμα.

«Έχουμε εκατομμύρια δόσεις που περιμένουμε να φτάσουν πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Χάνκοκ στο BBC TV.

Ερωτηθείς πόσο γρήγορα θα λάβουν οι άνθρωποι το εμβόλιο, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Εκατομμύρια ως το τέλος του έτους».

Ο Χάνκοκ εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα ότι η ζωή θα επανέλθει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς στη Βρετανία από την άνοιξη του ερχόμενου έτους.

«Καθώς μπορέσαμε να αρχίσουμε αυτό το πρόγραμμα εμβολιασμού συντομότερα από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, θα μπορέσουμε να έρθει αυτό λίγο νωρίτερα. Τρέφω τις μέγιστες ελπίδες για το καλοκαίρι του 2021 και ελπίζω ότι θα μπορούμε να άρουμε τους περιορισμούς από την άνοιξη», σημείωσε στις δηλώσεις που έκανε στο BBC.

Αναφερόμενος στην ιδέα για τη λειτουργία του εμβολίου κατά του Covid-19 ως ένα είδος διαβατηρίου, ο Βρετανός υπουργός Υγείας σημείωσε ότι αυτό δεν έχει νόημα, καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμη αν το εμβόλιο σταματάει την μετάδοση όταν κάποιος είναι ασυμπτωματικός.

Ο ίδιος ο Χάνκοκ θα κάνει το εμβόλιο όταν θα είναι αρμόζον, όπως δήλωσε παράλληλα ο υπουργός στον ραδιοσταθμό LBC.«Αδημονώ να το κάνω, θα το κάνω όταν θα είναι αρμόζον», σημείωσε.

Η Βρετανία ελπίζει εξάλλου ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης και της AstraZeneca θα εγκριθεί από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας, την MHRA, τις ερχόμενες εβδομάδες, πρόσθεσε ο υπουργός στις δηλώσεις που έκανε στο BBC.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα λάβει έγκριση (...) Ελπίζουμε αυτό να γίνει σε κανά δύο εβδομάδες», σημείωσε.

«Αυτή είναι μια απόφαση της ανεξάρτητης MHRA, η οποία θα το εγκρίνει μόνον αν είναι ασφαλές για χρήση και αποτελεσματικό. Επομένως αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη», κατέληξε.

Ερωτηθείς παράλληλα αν το Λονδίνο θα ενταχθεί σύντομα στην βαθμίδα με τους αυστηρότερους περιορισμούς για την αναχαίτιση της διασποράς του νέου κορωνοϊού, ο Χάνκοκ σημείωσε ότι τα κρούσματα αυξάνονται σε τμήματα της βρετανικής πρωτεύουσας και οι κάτοικοί της θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν τώρα.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers - and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe