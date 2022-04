Βυθίστηκε τελικά το καταδρομικό Moskva

Το καταδρομικό Moskva, η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. «Κατά τη ρυμούλκηση του καταδρομικού Moskva στο λιμάνι, το πλοίο έχασε τη σταθερότητά του εξαιτίας των ζημιών που υπέστη στο κύτος από την έκρηξη πυρομαχικών. Σε συνθήκες θαλασσοταραχής, το πλοίο βυθίστηκε», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο το TASS.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι το σοβιετικής κατασκευής καταδρομικό είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά, η οποία – σύμφωνα με το Κίεβο – ήταν αποτέλεσμα ουκρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Η Μόσχα ανέφερε ότι το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου απομακρύνθηκε και ελήφθησαν μέτρα για τη ρυμούλκηση του καταδρομικού σε λιμάνι. Η νότια στρατιωτική διοίκηση του στρατού της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει από την πλευρά της ότι έπληξε το ρωσικό καταδρομικό Moskva με πυραύλους Neptune, προκαλώντας του μεγάλες υλικές ζημιές.

Τι σηματοδοτεί η βύθιση του Moskva για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Μελέτης Πολέμου (ISW), η απώλεια του Moskva, το οποίο ενεπλάκη στο περιβόητο περιστατικό στο «Φιδονήσι» στις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής -ανεξάρτητα από ένα ουκρανικό χτύπημα ή ένα ατύχημα- είναι μια σημαντική νίκη προπαγάνδας για την Ουκρανία. Είναι ένα όφελος για το ηθικό της Ουκρανίας ως σύμβολο των ουκρανικών δυνατοτήτων να αντεπιτεθεί στο ρωσικό ναυτικό.

Αντιθέτως, το Κρεμλίνο θα πρέπει να αγωνιστεί να εξηγήσει την απώλεια ενός από τα πιο σημαντικά πλοία του ρωσικού στόλου. Η τρέχουσα ιστορία του Κρεμλίνου για την απώλεια της ναυαρχίδας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας λόγω τυχαίας πυρκαγιάς και έκρηξης πυρομαχικών θα βλάψει, τουλάχιστον, το ρωσικό ηθικό και δεν μπορεί να κρυφτεί από το ρωσικό εγχώριο κοινό. Και οι δύο εξηγήσεις για τη βύθιση του Moskva υποδεικνύουν πιθανές ρωσικές ελλείψεις-είτε κακή αεράμυνα ή απίστευτα χαλαρές διαδικασίες ασφάλειας και έλεγχο ζημιών στην κορυφαία ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η απώλεια του Moskva θα μειώσει την ικανότητα της Ρωσίας να πραγματοποιεί επιθέσεις με πυραύλους Κρουζ, αλλά είναι απίθανο να επιφέρει αποφασιστικό πλήγμα στις ρωσικές επιχειρήσεις συνολικά. Ο κύριος ρόλος του Moskva ήταν πιθανότατα η διεξαγωγή χτυπημάτων ακριβείας με πυραύλους Κρουζ Kalibr σε στόχους στις πίσω περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επιμελητείας και αεροδρομίων.

Αυτά τα ρωσικά πλήγματα ήταν αποτελεσματικά αλλά περιορισμένα σε αριθμό σε σύγκριση με τις αεροπορικές επιδρομές και τους πυραύλους Κρουζ από το έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της εισβολής και την απώλεια της Μόσχας είναι απίθανο να είναι αποφασιστικό χτύπημα.

Η πιθανώς αποδεδειγμένη ικανότητα της Ουκρανίας να στοχεύει ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να αλλάξει τα ρωσικά πρότυπα λειτουργίας, ωστόσο, αναγκάζοντάς τα είτε να αναπτύξουν πρόσθετα εναέρια και σημεία άμυνας στην ομάδα μάχης της Μαύρης Θάλασσας είτε να αποσύρουν πλοία από θέσεις κοντά στην ουκρανική ακτή.

