Βρετανία: Πέθανε ο 12χρονος Άρτσι – Αποσυνδέθηκε από τα μηχανήματα

Πέθανε ο 12χρονος Άρτσι Μπάτερσμπι, ο οποίος έγινε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης μεταξύ των γονιών του και του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες. Η ιστορία του είχε συγκινήσει όχι μόνο τη Βρετανία, αλλά και όλο τον κόσμο.

Η μητέρα του, Χόλι Ντανς, δήλωσε περήφανη για τον γιο της και ανέφερε έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο Άρτσι: «Ήταν ένα τόσο όμορφο μικρό αγόρι και πολέμησε μέχρι το τέλος».

Από τη μεριά της, η θεία του μικρού, Έλλα Κάρτερ, δήλωσε ότι σταμάτησαν να του χορηγούνται φάρμακα στις 10 το πρωί. Για δύο ώρες, η κατάστασή του ήταν σταθερή μέχρι που άρχισαν να του μειώνουν το οξυγόνο από τον αναπνευστήρα.

«Τότε, έγινε όλος μπλε. Δεν υπάρχει τίποτα το αξιοπρεπές στο να βλέπεις ένα συγγενή σου ή ένα παιδί να πεθαίνει ασφυκτικά. Καμία οικογένεια δεν πρέπει να περάσει αυτό που περάσαμε, ήταν βάρβαρο», είπε με δάκρυα στα μάτια η θεία του Άρτσι.

Ο θάνατος του Άρτσι επήλθε στις 12:15 (τοπική ώρα) αφότου οι γιατροί αποσύνδεσαν το πρωί του Σαββάτου τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή, καθώς ήταν εγκεφαλικά νεκρός τους τελευταίους μήνες.

BREAKING: Archie Battersbee's family say he has died after his life support was withdrawn.



