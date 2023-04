Στις φλόγες του εμφυλίου το Σουδάν

Το απόλυτο χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Χαρτούμ την πρωτεύουσα του Σουδάν, καθώς η παραστρατιωτική ομάδα Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) συγκρούεται με τον στρατό της χώρας και έχει καταλάβει μέχρι στιγμής σημαντικά κυβερνητικά κτήρια. Συγκεκριμένα οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του Σουδάν ανακοίνωσαν ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ. Ένας νέος εμφύλιος πόλεμος, φαίνεται ότι ξεκινάει και πάλι στη χώρα.

The Sudanese Rapid Reaction Force announced its full control of the Meroe airport and the hijacking of Egyptian planes.



Traffic at #Khartoum airport has been halted. Media reports that several flights have not been allowed to land.#Sudan pic.twitter.com/hAMIVrNvPN