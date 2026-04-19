«Αφήστε τα κηρύγματα. Η αποτυχία της Ευρώπης να εφαρμόσει αυτά που κηρύττει έχει μετατρέψει τα λόγια της περί διεθνούς δικαίου σε κορυφαία υποκρισία. Κανένας κανόνας του Διεθνούς Δικαίου δεν απαγορεύει στο Ιράν να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσει η χρήση του Στενού του Ορμούζ για την άσκηση στρατιωτικής επιθετικότητας εναντίον του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

Η δήλωση του χαρακτηρίζεται απάντηση σε ανάρτηση της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, η οποία ανέφερε ότι η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ «πρέπει να είναι ελεύθερη και δωρεάν» σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

«Η μυθοπλασία περί άνευ όρων διέλευση στο Ορμούζ ξεκίνησε τη στιγμή που η αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα έφερε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην πίσω αυλή», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Al Jazeera.