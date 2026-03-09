Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Την άποψη ότι «το Ιράν με τον τρόπο που αντιδρά απέναντι στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, είχε προετοιμαστεί γι’ αυτόν τον πόλεμο» εξέφρασε μιλώντας στην διαδικτυακή τηλεόραση του Zougla.gr, o Επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, Στρατηγός Ηλίας Λεοντάρης.

Παράλληλα εκτίμησε πως «όσο κι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να γίνουν χερσαίες επιχειρήσεις προς την Περσία», εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους.

Ο έμπειρος Στρατηγός κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναλύοντας την στρατηγική της συγκεκριμένης σύγκρουσης και από τις δύο πλευρές, υποστήριξε πως μέχρι στιγμής δεν φέρεται να έχει γίνει σαφής ο αντικειμενικός σκοπός των επιτιθέμενων.

Σχετικά με την πολεμική ικανότητα του Ιράν, τόνισε ακόμα πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις του κάνουν μια συντηρητική διαχείριση των πυρομαχικών τους ενώ παράλληλα φέρεται πως έχουν την δυνατότητα να τα αναπληρώνουν».

Όσον αφορά στο θέμα της Κύπρου, εκτίμησε πως ο κίνδυνος εξαιτίας του πολέμου είναι ορατός και χρειάζεται προσοχή, παρόλη τη συσσώρευση ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή.

Αναφορικά με την αντίδραση της Τουρκίας μετά την αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, ο Στρατηγός υποστήριξε πως ο Ερντογάν αιφνιδιάστηκε, ενώ κατέστησε σαφές πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τη δική μας πλευρά.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στο θέμα της ενεργοποίησης κουρδικών ομάδων για χερσαίες επιχειρήσεις εντός του Ιράν, υποστηρίζοντας πως τελικά δεν φαίνεται τόσο εύκολο όσο ακουγόταν στην αρχή, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους.